2020-05-08T05:36:31+03:00
Общество

Почта России доставит ветеранам 2,3 млн писем-треугольников

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Фото: Почта РоссииФото: Почта России
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Почта России доставит ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла 2,3 млн писем-треугольников вместе с персональными поздравлениями от Президента Российской Федерации. Эти письма они смогут до конца года бесплатно отправить в любую точку страны, потому что на них уже нанесен знак почтовой оплаты.

Бесплатные письма для ветеранов Россвязь, Почта России и АО «Марка» выпускают к каждому юбилею Победы. Они представляют собой лист бумаги со специальным трафаретом, чтобы письмо можно было легко и правильно свернуть в треугольник для отправки – так, как это делалось в годы Войны.

Тогда письма-треугольники писали на простых листах бумаги. Особенная схема складывания не требовала конверта, адрес писался на наружной стороне листа. Перевозка писем для бойцов была таким же приоритетом, как доставка оружия, патронов и снарядов. Всего с 1941 по 1945 год почтовая служба доставила более 6 млрд фронтовых писем.

Справка

АО «Почта России» – цифровая почтово-логистическая компания, один из крупнейших работодателей России, объединяющий 350 тысяч сотрудников. Входит в перечень стратегических предприятий. В региональную сеть Почты России включены 42 тысячи отделений почтовой связи по всей стране. Ежегодно компания обрабатывает около 3,5 млрд почтовых отправлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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