Жительница Алтайского края хотела получить компенсацию и потеряла 169 тысяч рублей

8 Май 2020 2020-05-08T05:10:18+03:00

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70-летняя жительница Павловского района перевела мошенникам крупную сумму, надеясь получить компенсацию за купленное лекарство, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительной информации, в январе женщина через интернет заказала гель для суставов. Она получила его в обещанный срок и осталась довольна.

В конце апреля пенсионерке позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что он якобы является представителем одной из юридических фирм Санкт Петербурга.

- Неизвестный уверенно рассказал, что в отношении производителя препарата подан иск о признании его наркотическим. Поэтому всем покупателям полагается компенсация в 157 тыс рублей. Но для получения данной суммы необходимо перечислить деньги за страховку, без которой компенсацию не выплатят, - отмечают в ведомстве.

Пожилая женщина поверила и перечислила всю сумму на указанный счет. Вскоре ей вновь позвонил мужчина и рассказал, что многие граждане отказались от компенсации, поэтому сумма увеличилась до 300 тыс. рублей. После этого женщина еще раз перечислила 45 тыс. рублей за страховку уже более крупной суммы.

Спустя время лжеюрист в очередном телефонном разговоре сообщил, что деньги привезут инкассаторы прямо домой, но за доставку нужно перевести 42 тыс. рублей. Когда женщина перечислила и эту сумму, мужчина добавил, что ей полагается уже около 400 тыс. рублей, так как многие снова отказались от компенсации. Но из-за удаленности проживания от офиса и крупной суммы необходимо доплатить за доставку.

В итоге за четыре дня пенсионерка перевела мошенникам 169 тыс. рублей. Компенсацию обещали доставить домой не позднее 7 мая, но женщина так и не увидела эти деньги.

Полицейские возбудили уголовное дело. Они устанавливают владельца номера счета, а также личности злоумышленников.

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ИСТОЧНИК KP.RU