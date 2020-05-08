2020-05-08T04:30:06+03:00
Общество

Подножие букв “БАРНАУЛ” украсили большой георгиевской лентой

Она будет находиться в Нагорном парке до конца мая
САНТАЛОВ Константин
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Подножие букв “БАРНАУЛ” украсили большой георгиевской лентойПодножие букв “БАРНАУЛ” украсили большой георгиевской лентойФото: пресс-службы администрации Барнаула
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В Нагорном парке краевой столицы буквы “БАРНАУЛ” украсили масштабным черно-оранжевым полотнищем, пишет официальный сайт города.

Георгиевскую ленту с орденом Отечественной войны 1941-1945 годов изготовили на баннерной сетке размером 9х60 метров. Для надежности полотнище закрепили по всему периметру, через каждые 25 сантиметров.

По решению главы Барнаула Вячеслава Франка, эта конструкция останется у подножия букв на весь май. Жителей и гостей города просят просят относиться к ней бережно.

В пресс-службе мэрии добавляют, что еще один масштабный символ Победы хотят разместить в Барнауле на здании Алтайского государственного университета.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Барнауле массовые мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы, перенесут на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса. Это же коснулось и парада Победы. Однако некоторые мероприятия все же состоятся, правда, в непривычном формате. Подробнее об этом можно прочесть здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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