Алтайский край вошел в тройку регионов Сибири с наименьшей смертностью от коронавируса

7 Май 2020 2020-05-07T14:25:11+03:00

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Алтайский край занял восьмое место среди десяти регионов СФО по числу летальных исходов от COVID-19. Такие данные предоставил Информационный центр РФ по мониторингу ситуации с коронавирусом. В регионе 0,5% всех случаев заболевания закончились смертью пациентов. На сегодняшний день в крае зафиксированы три летальных исхода.

Первую строчку в Сибирском федеральном округе по проценту летальных случаев занимает Республика Хакасия. Там 2,27% заболевания коронавирусной инфекцией закончились смертью. В абсолютном значении наибольшее число летальных исходов в Новосибирской области и Красноярском крае, по 12 случаев. Только два региона Сибири на 7 мая не зарегистрировали ни одного смертельного случая от COVID-19 — это Республика Алтай и Республика Тыва.

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ИСТОЧНИК KP.RU