Барнаульский парк «Изумрудный» преобразится до неузнаваемости

7 Май 2020 2020-05-07T13:50:13+03:00

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Стало известно, как преобразится барнаульский парк «Изумрудный». О плане реконструкции пространства рассказал глава Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев. Эскизы будущего парка опубликовал «Толк».

Архитекторами «Изумрудного» стали Максим Максименко, Дмитрий Индюков, Александр Деринг, Сергей Тисленко и другие. По задумке парк будет разделен на функциональные зоны. На территории появятся беседки для отдыха, скамейки и площадки, на которых можно будет устанавливать павильоны для проведения праздников. Большая зона отведена для занятия спортом. В парке появится велосипедная дорожка, рядом с ней поставят специальные тренажеры, препятствия, скалодром и трибуны для зрителей. Возможно, будет даже павильон для игр в шахматы.

В сердце парка расположится озеро. На одном из берегов построят визит-центр. Здесь будет фудкорт, детская площадка, качели, теннисные столы и пункты проката.

Также предлагается отвести место для выгула собак. Для них сконструируют трассы с препятствиями и различные тренажеры: качели, лестницы, брусья, кольца.

ИСТОЧНИК KP.RU