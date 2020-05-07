Россети Сибирь продолжает устанавливать «умные» счетчики в Алтайском крае

7 Май 2020 2020-05-07T13:07:36+03:00

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С начала 2020 года компания «Россети Сибирь» продолжает работы по оснащению интеллектуальными приборами учета всей территории присутствия, в том числе и Алтайского края.

До конца текущего года в зоне обслуживания Алтайского филиала Россети Сибирь планируется установить 6448 «умных» приборов учета. Всего на сегодняшний день в крае уже установлено более 87 тысяч таких счетчиков.

На территории девяти регионов компания установит в этом году 116 тысяч «умных» счетчиков. Затраты составят 2 миллиарда рублей. В 2021 году планируется увеличить долю потребителей, имеющих «умные» счетчики, до 50%. Ожидаемый эффект от снижения потерь электроэнергии за счет внедрения такой системы учета оценивается в 104 млн кВтч.

По итогам прошлого 2019 года общее число интеллектуальных приборов учета на всей территории присутствия энергокомпании достигло 603 тысяч, это 31 % от всего числа точек учета. Из них в течение 2019 года установлено 122 тысячи.

Повышение качества электроснабжения потребителей идет путем внедрения в энергосетевой комплекс новых цифровых решений. И одно из них – оснащение сетей «умными» счетчиками, образующими интеллектуальную систему учета электрической энергии (ИСУЭ).

Установка интеллектуальных приборов дает возможность не только повысить качество и точность учета, но и автоматически выявлять очаги потерь электроэнергии, обеспечивать интеллектуальное управление энергопотреблением. По расчетам специалистов, коммерческие потери снизятся до 12 %. Это позволит обеспечить в дальнейшем стопроцентную автоматизацию и полное исключение коммерческих потерь электроэнергии.

Напомним, интеллектуальные приборы учета электроэнергии устанавливаются абсолютно бесплатно. С помощью дистанционного пульта потребители смогут самостоятельно снимать показания в любое время, а специалисты – осуществлять автоматический сбор показаний всех «умных» счетчиков в единый момент времени. Интеллектуальные приборы позволяют потребителям перейти на многотарифный учёт и сэкономить на оплате за электричество, а также помогут защитить электрооборудование от внешних воздействий.

ИСТОЧНИК KP.RU