Барнаулец украл деньги с работы, чтобы оплатить алименты

7 Май 2020 2020-05-07T12:10:32+03:00

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Прокуратура Барнаула направила в суд уголовное дело о хищении денежных средств работодателя. В марте этого года барнаулец был осужден за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

– Прогуливаясь по улицам вечернего города и размышляя, где заработать денежные средства для оплаты алиментных платежей на несовершеннолетнего ребенка, у мужчины возник преступный умысел на хищение чужого имущества, - пишут в пресс-службе краевой прокуратуры.

Способом подбора ключей злоумышленник проник в магазин, в котором сам работал и похитил 130 тыс. рублей. Забрав деньги, он скрылся с места совершения преступления. Личность гражданина установил директор магазина. Просматривая записи с камеры видеонаблюдения, он узнал своего работника.

Прокуратура города утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU