Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 7 мая 2020 года составило 133

7 Май 2020 2020-05-07T11:23:31+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 7 мая 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле по состоянию на 7 мая 2020 года выросло до 133 человек.

Как сообщает оперативный штаб Алтайского края, за прошедшие сутки выздоровели еще 23 человека. Число излечившихся вновь превысило число зараженных, за последние сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В настоящее время на коронавирусную инфекцию обследовано более 36 тыс. человек. Находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 4611 человек. Снято наблюдение почти с 9 тыс. человек.

Самое больше количество инфицированных – в Змеиногорском районе – 231 человек. Из них непосредственно в районе – 200, а 31 – в Змеиногорске. В Барнауле зарегистрировано 177 случаев, в Бийске – 46, в Рубцовске и Поспелихинском районе – по 20 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU