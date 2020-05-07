Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 7 мая 2020 года составило 605

7 Май 2020 2020-05-07T10:41:22+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 7 мая 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 7 мая 2020 года увеличилось на 17 и составило 605 человек.

По данным оперативного штаба Алтайского края, новые случаи заболевания обнаружены в Рубцовске – 5 человек, в Змеиногорском и Благовещенском районах – по три, по два зараженных в Барнауле и Рубцовском районе, по одному в Поспелихинском и Родинском районах.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора продолжают устанавливать круг контактных лиц, контролировать лабораторное обследование, медицинское наблюдение и проведение заключительной дезинфекции в очагах. Из общего числа заболевших 56 случаев – завозные, только два из-за рубежа. 439 случаев – это контактные лица с ранее инфицированными. 85 выявлены у больных внебольничной пневмонией, 99 - у заболевших ОРВИ. В 421 случае болезнь протекала без каких-либо симптомов.

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ИСТОЧНИК KP.RU