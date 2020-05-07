Барнаульцам предлагают почтить память героев общегородской минутой молчания

7 Май 2020 2020-05-07T10:05:12+03:00

В 19 часов на улицах включат систему звукового оповещения ГО ЧС, которая известит о начале акции. Фото: pixabay.com

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9 мая Барнаул присоединится к всероссийской акции «Минута молчания». Официальный сайт края сообщает, что в 19 часов на улицах включат систему звукового оповещения ГО ЧС, которая известит о начале акции. В этот момент город замрет: остановится городской транпорт, прервутся эфиры местных телепередач. Жители Барнаула могут выйти на балконы или встать у окна, держа в руках фотографии с портретами своих родственников-ветеранов.

Напомним, что в середине апреля стало известно об отмене массовых мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Часть из них перенесут на более поздний срок, другие пройдут в онлайн-формате, например «Бессмертный полк». Возле домов ветеранов волонтеры проведут праздничные концерты, а на краевом телеканале «Катунь 24» устроят телемарофон чествования героев Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU