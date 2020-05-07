Почта России помогает жителям Алтайского края увековечить память о родственниках, погибших в Великой Отечественной Войне

7 Май 2020 2020-05-07T09:46:21+03:00

В рамках проекта «Дорога памяти», Почта России в Алтайском крае оцифровала около 60 фотографий и анкет ветеранов Великой Отечественной войны

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В годы войны почтовики внесли неоценимый вклад в победу нашего народа. Ведь с их помощью солдаты могли держать связь с родными и близкими, не падать духом. С 1941 по 1945 годы, почтовиками было принято, обработано и доставлено свыше 10 млрд писем, около 23 млн посылок. В канун празднования юбилейной даты - 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, основная задача Почты России – связать поколения, помочь сохранить память о подвиге наших предков.

На сегодняшний день алтайские почтовики получили около 60 фотографий и анкет участников Великой Отечественной войны для проекта «Дорога памяти». Письма с фотографиями фронтовиков приходят каждую неделю, оцифровываются и затем вносятся в единую базу данных на официальный сайт проекта.

В Алтайском крае больше всего фотографий поступило из населенных пунктов, которые обслуживают: Барнаульский, Алейский, Первомайский и Заринский почтамты. Сотрудники УФПС Алтайского края также принимают активное участие в данном проекте.

Справочно:

Минобороны России реализует проект по возведению на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в г. Кубинка Московской области Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

Центральное место в Главном храме займет построенная по хронологическому принципу от начала войны до Великой Победы мультимедийная галерея «Дорога памяти» длиной 1418 шагов, символизирующих 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны.

Это уникальный музей, не имеющий аналогов в мире. Каждый зал галереи отличается формой подачи и драматургией, с помощью интерактивных средств посетители смогут менять окружающую обстановку, получать доступ к редким видео-, фото- и аудиоматериалам, но главный элемент «Дороги памяти» – общедоступная единая информационная база с десятками миллионов фотографий и писем фронтовиков, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда.

С помощью сайта Минобороны России (doroga.mil.ru), военных комиссариатов, писем от граждан в Минобороны России с пометкой «Дорога памяти», выездных групп по сбору информации осуществляется сбор и наполнение единой информационной базы.

Через сенсорные панели посетители смогут найти информацию о своих родственниках, а на больших экранах будут отображаться их фотографии и фронтовые письма.

Галерею планируется открыть 9 мая к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Информационная справка:

В состав УФПС Алтайского края АО «Почты России» входят 14 почтамтов и автобаза, 1042 отделения связи (878 – в сельской местности). На территории Алтайского края проложено 427 почтовых маршрута общей протяженностью 82 284,7 км. В филиале работает более 7 тыс. сотрудников. Ежегодно почтовые работники филиала принимают, обрабатывают и доставляют более 15 млн. писем, 700 тыс. посылок, 1 млн. денежных переводов. Сегодня УФПС Алтайского края является одним из крупнейших предприятий Сибирского региона

ИСТОЧНИК KP.RU