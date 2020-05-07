Алтайские почтовики запустили онлайн флешмоб «Подпиши ветерана»

7 Май 2020 2020-05-07T09:45:15+03:00

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В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, когда все мероприятия отменены, в том числе и празднование Дня Великовой победы, сейчас очень важно напомнить ветеранам и труженикам тыла о их неоценимой роли и значимости для жителей региона.

В связи с этим Почта России в Алтайском крае запустила онлайн флешмоб «Подпиши ветерана». Сделать доброе дело очень просто, оставаясь при этом дома. Для этого необходимо лишь указать фамилию, имя, отчество и точный адрес ветерана Великой Отечественной Войны или труженика тыла или то социальное учреждение, в чей адрес вы хотите оформить издание.

Фото предоставлено Почтой России

Чтобы воспользоваться возможностью оформить подписку, не выходя из дома, нужно посетить сайт podpiska.pochta.ru или мобильное приложение «Почты России». Также оформить подписку можно и другим способом, позвонив сотруднику своего отделения почтовой связи. Обязательно сделать фото с печатным изданием, выложить в социальную сеть Инстаграм с хештегами #ПочтаРоссии, #Подпишиветерана. Идею участия уже поддержали такие организации, как: администрации г. Барнаула и г. Заринска, социальная защита населения Кулундинского района, редакция газеты «Хлебороб Алтая», а также сами почтовики.

Участвуя в благотворительной акции «Подпиши ветерана», вы оказываете заботу и внимание в адрес тех, кто отважно воевал за мирное небо над нашей землей.

Справка

В состав УФПС Алтайского края АО «Почты России» входят 14 почтамтов и автобаза, 1042 отделения связи (878 – в сельской местности). На территории Алтайского края проложено 427 почтовых маршрута общей протяженностью 82 284,7 км. В филиале работает более 7 тыс. сотрудников. Ежегодно почтовые работники филиала принимают, обрабатывают и доставляют более 15 млн. писем, 700 тыс. посылок, 1 млн. денежных переводов. Сегодня УФПС Алтайского края является одним из крупнейших предприятий Сибирского региона

ИСТОЧНИК KP.RU