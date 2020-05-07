Всегда рядом, всегда помним

7 Май 2020 2020-05-07T08:59:34+03:00

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Страна готовится к празднованию 9 мая. Какие мероприятия в честь 75-летия Победы проводятся Сбербанком, рассказал управляющий Алтайским отделением Антон Милютин.

– Антон Юрьевич, совсем скоро мы будем отмечать 9 мая. Расскажите, как Сбербанк подготовился к юбилею Победы, какие мероприятия можно назвать основными.

– Мы вместе со всей страной в течение долго времени готовились к этому великому празднику. Ему посвящено много наших инициатив, потому что очень важно чтить героев и помнить их подвиги. Хочется от души пожелать крепкого здоровья и бодрости духа всем нашим ветеранам и труженикам тыла. И, конечно, мира всем нам.

Юбилейной дате Великой Победы Сбербанк со своими партнерами и дочерними компаниями посвятил более 700 активностей – это продукты, мероприятия, сервисы, с помощью которых жители страны могут оказать поддержку ветеранам Великой Отечественной войны и почтить память родных и близких, которые воевали на полях сражений или трудились в тылу. Мероприятия будут проходить в течение года, из-за ситуации с пандемией коронавируса большая их часть проводится дистанционно.

Юбилейной дате Великой Победы Сбербанк со своими партнерами и дочерними компаниями посвятил более 700 активностей.Фото: Олег УКЛАДОВ

Лейтмотивом наших мероприятий стала адресная помощь ветеранам. Забота о них – сама важная часть корпоративной социальной политики Сбербанка, так как степень ответственности, с которой мы относимся к ветеранам и старшему поколению, говорит о зрелости организации и общества в целом. Сегодня, из-за того, что передвижения пожилых людей вынужденно ограничены, им особенно нужны дополнительное внимание и поддержка волонтеров. Кроме того, сохраняются их потребности в медицинском обеспечении, дорогостоящих протезах, слуховых аппарата и колясках, других специализированных устройствах и предметах.

– Уточните, как именно реализуются инициативы, направленные на поддержку ветеранов.

– В этом нам помогает партнер – фонд «Память поколений». Для адресной помощи ветеранам была разработана целая благотворительная платформа «Сбербанк Вместе». На ней мы реализуем акцию, в рамках которой удваиваем каждое пожертвование, сделанное клиентами банка в адрес фонда. Например, если вы перечисляете 50 рублей, то в фонд на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны поступит 100. С 20 апреля возможность оставить пожертвование в фонд «Память поколений» доступна в Сбербанк Онлайн на платформе Android, в версии для iOS – с 27 апреля.

Банк также запустил специальный продукт Пенсионного фонда «Сбербанка». По каждому заключенному до 30 мая договору за счет собственных средств банк направит пожертвование в фонд на помощь ветеранам. Часть от суммы взноса с каждого договора страхования, заключенного в наших страховых компаниях «Сбербанк Страхование жизни» и «Сбербанк Страхование» до 10 мая, также поступит в фонд. До 20 мая за любой перевод корпоративного клиента с бизнес-карт в мобильном приложении для юридических лиц Сбербанк Бизнес Онлайн банк перечислит в фонд 75 рублей из собственных средств. И чем чаще клиент в это время будет совершать переводы, тем больше средств будет перечислено ветеранам.

Кроме того, пожертвования можно сделать за счет бонусов СПАСИБО. Сбербанк запустил бесплатную викторину «Военная история», посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Викторина проходит в мессенджере Viber в специальном чат-боте «Спасибо». Заработанные бонусы можно потратить в том числе на благотворительный взнос.

Как я уже отметил, адресная помощь ветеранам – это лейтмотив комплекса мероприятий. Мы вносим свой вклад и в то, чтобы сохранить и передать память о наших героях будущим поколениям.

– Очень важная инициатива, поделитесь подробностями.

– Совместно с фондом «Память поколений» и всенародным движением «Бессмертный полк» мы реализуем проект «Банк памяти». На наш взгляд, он по-настоящему уникален. На сайте проекта каждый может загрузить данные о родных и близких, которые воевали, рассказать личную историю ветерана. После того, как информация о человеке загружена, сервис автоматически создает персонализированный профиль ветерана и памятное видео о нем. Проект позволяет увидеть путь своего героя, истории ветеранов своих друзей. Сервис синхронизируется через социальные сети, и каждый авторизированный пользователь может узнать, с кем пересекались пути его близких в период войны.

– Действительно, очень интересный проект. Поговорим еще вот о чем: филиальная сеть банка будет обслуживать клиентов и в праздничные дни. Как тема Великой Победы поддержана в оформлении офисов?

– Безусловно, Сбербанк, как и любая социально-ответвленная организация, считает важным напоминать о празднике, его значимости как можно чаще и с помощью разных способов. В наших отделениях размещены праздничные плакаты со слоганом «75 лет Победы. Всегда рядом, всегда помним». Для крупных отделений банк разработал специальное оформление. Такие офисы украшены георгиевскими лентами, тематическими стикерами.

Впервые на зданиях офисов Алтайского отделения, расположенных на улицах, которые названы именами участников Великой Отечественной войны, будут размещены памятные таблички с описанием подвигов героев. Проект получил название «Улицы Героев». Он, как и многие наши другие инициативы, призван внести свой вклад в сохранение исторической памяти о Великой Победе.

– Наверняка какие-то специальные акции организуют компании экосистемы Сбербанка. Интересно узнать об этих активностях.

– Компании, которые входят в экосистему, запланировали большое число специальных историй ко Дню Победы. Какие-то из них уже запущены, какие-то вот-вот стартуют. Онлайн-кинотеатр Okko, сервис доставки еды из ресторанов Delivery Club, сервис доставки товаров первой необходимости СберМаркет и другие компании будут распространять открытки и электронные письма с поздравлениями и предложением пожертвовать средства в фонд «Память поколений».

Медицинский сервис DocDoc подарит 1000 ветеранам Сбербанка подписку «Все врачи онлайн». Клиенты банка могут оформить эту подписку на год со скидкой 75%.

В фонд «Память поколений» СберМаркет переведет 3% от своих продаж в период с 1 по 9 мая, Okko отправит вырученные средства от платных подборок военных фильмов. Уточню, что часть подборок военных фильмов для клиентов в онлайн-кинотеатре будет бесплатна для просмотра. Также 9 и 10 мая Okko организует праздничные онлайн-концерты. Пользуясь случаем, приглашаю присоединиться – будем вместе в день Великой Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU