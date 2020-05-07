16 тысяч ветеранов Алтайского края получили выплаты ко Дню Победы

7 Май 2020 2020-05-07T07:54:09+03:00

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В Алтайском крае Пенсионный фонд завершил выплату ветеранам Великой Отечественной войны. Денежные средства выделялись единовременно в честь 75-й годовщины Победы. Как сообщает официальный сайт края, выплаты получили 16 тысяч ветеранов. Из них 5472 человека - по 75 тыс. рублей, 10 528 человек - по 50 тысяч рублей. Размер выплат определяется в зависимости от категории участника войны.

Помимо этого, фронтовики и инвалиды Великой Отечественной войны, которые принимали непосредственное участие в событиях 1941 - 1945 годов, получили ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей.

В региональном отделении Пенсионного фонда отметили, что некоторым ветеранам в связи с личными обстоятельствами средства будут выплачены в мае. Причина такой задержки чисто техническая, например, человек отсутствовал дома, когда к нему пришел почтальон. Но подобные случаи, как уверяют в ведомстве, единичны.

ИСТОЧНИК KP.RU