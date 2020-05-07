2020-05-07T07:54:09+03:00
Общество

16 тысяч ветеранов Алтайского края получили выплаты ко Дню Победы

Им выплатили по 50 и 75 тыс. рублей
Татьяна ГЕЙНРИХ
Поделиться:
Денежные средства выделялись единовременно в честь 75-й годовщины Победы.Денежные средства выделялись единовременно в честь 75-й годовщины Победы.Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Алтайском крае Пенсионный фонд завершил выплату ветеранам Великой Отечественной войны. Денежные средства выделялись единовременно в честь 75-й годовщины Победы. Как сообщает официальный сайт края, выплаты получили 16 тысяч ветеранов. Из них 5472 человека - по 75 тыс. рублей, 10 528 человек - по 50 тысяч рублей. Размер выплат определяется в зависимости от категории участника войны.

Помимо этого, фронтовики и инвалиды Великой Отечественной войны, которые принимали непосредственное участие в событиях 1941 - 1945 годов, получили ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей.

В региональном отделении Пенсионного фонда отметили, что некоторым ветеранам в связи с личными обстоятельствами средства будут выплачены в мае. Причина такой задержки чисто техническая, например, человек отсутствовал дома, когда к нему пришел почтальон. Но подобные случаи, как уверяют в ведомстве, единичны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Барнаульцам предлагают почтить память героев общегородской минутой молчания
Почта России помогает жителям Алтайского края увековечить память о родственниках, погибших в Великой Отечественной Войне
Алтайские почтовики запустили онлайн флешмоб «Подпиши ветерана»
Алтайская прокуратура выявила необоснованное повышение цен на продукты и лекарства
Всегда рядом, всегда помним
В Барнауле планируют построить новый микрорайон с детсадоми конечной автобусной остановкой
16 тысяч ветеранов Алтайского края получили выплаты ко Дню Победы
В День Победы Молодежный театр Алтая покажет онлайн спектакль «Колокола Памяти»
ВТБ выдал ипотеку под 6,5% более чем на 6 млрд рублей
Почти 800 предприятий Алтайского края нарушают санитарные нормы во время эпидемии
Лжебанкир обманул бийчанку почти на 80 тыс. рублей
В Барнауле сотрудница налоговой заболела коронавирусом
В Барнауле неизвестные вырубили березовую рощу