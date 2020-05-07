В День Победы Молодежный театр Алтая покажет онлайн спектакль «Колокола Памяти»

7 Май 2020 2020-05-07T07:07:44+03:00

Перед зрителями развернется целая история от начала Великой Отечественной войны до Победы

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9 мая Молодёжный театр Алтая проведет онлайн-показ спектакля «Колокола памяти». Это музыкально-поэтическая композиция, в которую вошли самые трогательные песни военных и послевоенных лет. Перед зрителями развернется история от начала Великой Отечественной войны до Победы. Эта история написаны поэтами, которые сами были участниками сражений. Ее расскажут и сержант, и пожилой солдат, и женщины, работавшие в тылу.

Автор постановки – заслуженный артист России Владимир Филимонов. Премьера спектакля состоялась 21 апреля 2015 года. Ссылка на онлайн-просмотр архивной записи появится в 18:30 на сайте театра и в его группах в соцсетях.

Напомним, масштабный проект «Web-театр» стартовал 27 марта, во Всемирный день театра. Он включает в себя онлайн-просмотры спектаклей Молодёжного театра Алтая и прослушивание аудиокниг, записанных артистами. Благодаря этому проекту зрители могут изучать и редчайшие фотографии из жизни МТА прямо у себя дома, не нарушая режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU