Лжебанкир обманул бийчанку почти на 80 тыс. рублей

7 Май 2020 2020-05-07T05:54:32+03:00

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Жительница Бийска 58 лет обратилась в полицию с заявлением о том, что она стала жертвой мошенника. Как сообщается пресс-служба управления МВД России по Алтайскому краю, вечером у женщины зазвонил телефон. Звонивший представился сотрудником банка и сообщил, что в данный момент обновляется система безопасности.

– Для удачного завершения процедуры необходимо назвать код из смс-сообщения. Бийчанка, стоматолог по профессии, так и сделала. Однако сразу после передачи данных с ее счета списалось более 76 тысяч рублей. В этот момент женщина поняла, что стала жертвой обмана со стороны мошенников, – пишет пресс-служба управления.

В полиции напоминают, что при общении с неизвестными лицами нужно быть бдительными. Прежде чем сообщить персональные данные или другую конфиденциальную информацию, стоит убедиться в безопасности своих действий. Иначе это может привести к финансовым потерям.

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ИСТОЧНИК KP.RU