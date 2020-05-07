2020-05-07T07:21:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В Барнауле сотрудница налоговой заболела коронавирусом

Контактировавшие сотрудники отправлены на самоизоляцию
Татьяна ГЕЙНРИХ
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По предварительным данным заражение произошло в быту.По предварительным данным заражение произошло в быту.Фото: Олег УКЛАДОВ
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У сотрудницы налоговой инспекции в Барнауле обнаружили коронавирусную инфекцию. Как сообщают «Вести Алтай», диагноз подтвердился по время майских праздничных дней. По предварительным данным заражение произошло не на рабочем месте, а в быту.

Согласно предписанию Роспотребнадзора в здании, где работает женщина, провели дополнительную дезинфекционную обработку. Несколько сотрудников, которые непосредственно контактировали с заболевшей, отправлены на режим самоизоляции.

Напомним, что на данный момент личный прием граждан в налоговой службе ограничен в нерабочие дни, объявленные Владимиром Путиным с конца марта. В операционных залах и других помещениях налоговых инспекций края санитарная обработка проводится с начала эпидемии по несколько раз в течение дня. Специалисты используют средства индивидуальной защиты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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