На Солнечной Поляне опять начались дорожные «войны»

6 Май 2020 2020-05-06T17:33:04+03:00

Жителям не нравилось, что их дорогой пользуются другие

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Пока в одних местах дорожники усердно кладут асфальт, в других его хладнокровно разламывают. Так произошло в поселке Солнечная Поляна в Барнауле.

Конфликт по поводу дорожного движения в данном микрорайоне происходит уже далеко не в первый раз и конца и края не видно разборкам. Местным жителям категорически не нравится, что их улицы используют для сквозного движения.

В этот раз они вновь пошли на крайние меры и раскурочили асфальт в районе улиц Юрина и Просторной, оставив лишь небольшой участок, где теперь может проехать только легковушка.

Как пишет ИА «ТОЛК» со ссылкой на паблик «Инцидент Барнаул», местные жители негодовали из-за того, что по дороге ездили грузовики и автобусы. Однако большинство подписчиков все же отрицательно отнесли к такой инициативе. Кто-то даже предложил устроить настоящую демонстрацию «с громким выхлопом и хорошим автозвуком».

ИСТОЧНИК KP.RU