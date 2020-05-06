На Солнечной Поляне опять начались дорожные «войны»
Пока в одних местах дорожники усердно кладут асфальт, в других его хладнокровно разламывают. Так произошло в поселке Солнечная Поляна в Барнауле.
Конфликт по поводу дорожного движения в данном микрорайоне происходит уже далеко не в первый раз и конца и края не видно разборкам. Местным жителям категорически не нравится, что их улицы используют для сквозного движения.
В этот раз они вновь пошли на крайние меры и раскурочили асфальт в районе улиц Юрина и Просторной, оставив лишь небольшой участок, где теперь может проехать только легковушка.
Как пишет ИА «ТОЛК» со ссылкой на паблик «Инцидент Барнаул», местные жители негодовали из-за того, что по дороге ездили грузовики и автобусы. Однако большинство подписчиков все же отрицательно отнесли к такой инициативе. Кто-то даже предложил устроить настоящую демонстрацию «с громким выхлопом и хорошим автозвуком».
ИСТОЧНИК KP.RU