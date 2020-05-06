Барнаулец попытался угнать автомобиль вместе с его хозяйкой

6 Май 2020 2020-05-06T14:04:49+03:00

Злоумышленник хотел угнать автомобиль вместе с его хозяйкой, но по пути бросил машину Фото: Анна СЕМИНА

Он спрятался на заднем сиденье, а потом потребовал отвезти его за город

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Полицейские Барнаула задержали 29-летнего местного жителя, которого подозревают в угоне автомобиля, причем вместе с его хозяйкой.

Дело было накануне вечером. 32-летняя девушка оставила машину на парковке продуктового магазина, а сама отправилась за покупками. Судя по всему, сигнализация не сработала. Этим воспользовался злоумышленник: он забрался в салон автомобиля, и спрятался на заднем сиденье.

- Когда ничего не подозревающая горожанка вернулась и начала движение, незнакомец схватил ее за шею и волосы и потребовал ехать за город, - рассказывают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В этот момент девушка сильно испугалась, но не растерялась – она предложила заехать за заправку. Там она смогла вырваться и выбежать из автомобиля. Увидев проезжавших мимо сотрудников Росгвардии, она обратилась к ним за помощью.

Когда они вернулись на заправку, то обнаружили там брошенный автомобиль, а след мужчины простыл. Но все же вскоре его удалось задержать. Уже известно, что ранее у барнаульца были проблемы с законом. Против него завели дело по статье «Угон».

ИСТОЧНИК KP.RU