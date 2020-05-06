Заринский водитель использовал мат против полицейских

6 Май 2020 2020-05-06T13:31:50+03:00

После того, как мужчина обматерил полицейских, он ударил одного из них Фото: Анна СЕМИНА

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50-летний житель Заринска ответит в суде за грубость в отношении представителей правопорядка.

Следствие установило, что в апреле этого года на одной из улиц города мужчина на своем автомобиле совершил административное правонарушение, за что был остановлен сотрудникам ДПС. Во время разбирательства водитель начал оскорблять представителей власти. На замечания инспекторов он никак не реагировал.

- Напротив, он продолжил свои противоправные действия и нанес сотруднику полиции один удар в грудь, причинив ему физическую боль, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Против нарушителя завели уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Мужчина свою вину полностью признал. Прокурор утвердил обвинительное заключение. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU