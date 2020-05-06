Четыре объекта отремонтировали в Барнауле по нацпроекту

6 Май 2020 2020-05-06T12:58:34+03:00

Всего в этом году отремонтируют 31 объект

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По состоянию на среду, 6 мая, в Барнауле уже завершены работы на четырех объектах в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В городской мэрии сообщают, что в частности рабочие уже завершили следующие участки:

- дорога на поселок Черницк от автодороги Калманка-Новороманово-Лебяжье до улицы Пионерской;

- улица Пионерская от автодороги подъезд к поселку Черницк до улицы Новостройка в поселке Черницк;

- улица Новостройка от улицы Пионерской до Вишневой в поселке Черницк;

- дорога на садоводство «Флора» от Змеиногорского тракта до конечной остановки «СНТ Флора».

Старое изношенное покрытие здесь сняли, а вместо него уложили выравнивающее, нижнее и верхнее, укрепили обочины щебнем.

Параллельно с этим работы продолжаются еще на 12 объектах. Среди них улицы Бриллиантовая, Магистральная, Сибирская, Путиловская, Советскя, Опытная Станция, Молодежная (п.Бельмесево), путепровод через железнодорожные пути по Попова, непосредственно сама улица Попова на участке от Власихинской до Трактовой и так далее.

Согласно планам администрации, в этом строительном сезоне работы будут выполняться на 31 объекте. Общая протяженность участков ремонта, строительства и реконструкции составит 32,8 км (более 350 тыс. кв.метров).

ИСТОЧНИК KP.RU