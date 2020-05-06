Избитый женой мужчина свалил вину на коня

6 Май 2020 2020-05-06T11:49:48+03:00

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В Республике Алтай в больницу угодил избитый мужчина. Медикам он рассказал, что упал с коня, но на самом деле все было не так.

Сигнал в дежурную часть Отделения МВД России по Усть-Канскому району поступил от медиков. Они рассказали, что к ним поступил мужчина с травмой головы. По словам 37-летнего потерпевшего, он упал с коня. Однако врачей, повидавших многое, смутил характер травмы.

Полицейские выехали по адресу, с которого мужчину доставили в больницу. Дома оказалась его супруга. Она рассказала, как все было: в этот день ее муж выпивал, а когда горячительные напитки закончились, он решил продать хранившийся у него кедровый орех, однако жена оказалась категорически против.

Мужчина все же решил попытаться проскочить мимо супруги, но во дворе дома она все же настигла его. Схватила первое, что попалось под руку – монтировку и ударила мужа сзади по голове. Удар был сильный, сельчанин упал, но позже все же смог встать и уйти к своей матери, проживающей по соседству. Она-то и вызвала скорую.

- Приехавшим полицейским жена пострадавшего во всем призналась. Сотрудники следственной оперативной группы изъяли у сельчанки предполагаемое орудие преступления – монтировку, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Алтай.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия». Теперь супруге пострадавшего грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU