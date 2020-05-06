АлтГТУ – в числе победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов

6 Май 2020 2020-05-06T11:48:46+03:00

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Росмолодежь подвела итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов.

В число победителей конкурса вошли 377 проектов от 177 вузов на общую сумму 900 млн. рублей. Среди них – программа профессионального наставничества «Цифровой зачёт», представленная Алтайским государственным техническим университетом.

«Актуальность проекта основана на решении одной из задач федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»: подготовка высококвалифицированных кадров, которые смогут решать задачи технологической модернизации, обеспечивать полноценное становление глобальной конкурентной цифровой экономики в России, – рассказывает наставник проекта Татьяна Зверева. – Исследования показывают, что 65% тех, кто сегодня учится в школе будут заниматься работой, которая ещё не придумана. Поэтому одним из основных направлений российского образования является формирование и развитие профессиональных компетенций и надпрофессиональных навыков, необходимых в трудовой деятельности и в условиях перехода на цифровую модель развития экономики».

Проект предполагает проведение два блока мероприятий: практикоориентированная школа «Наставник» для студентов факультета информационных технологий АлтГТУ и образовательные мастер-классы по программированию «Цифровой зачет» для школьников сельских территорий.

Так, в рамках школы «Наставник» для студентов будут организованы мастер-классы, проектные мастерские и занятия, направленные на развитие надпрофессиональных навыков, углубленное изучение программирования, формирование компетенций для работы с детьми.

Участниками образовательных мастер-классов по программированию «Цифровой зачёт» станут учащиеся 9-11 классов сельских школ Алтайского края, где меньше всего представлена статистика по выбору предмета «Информатика и ИКТ» для сдачи ЕГЭ. «Предполагается, что студенты-наставники помогут «подтянуть» знания у школьников и постараются заинтересовать ребят изучать предмет», – добавляет Татьяна Зверева.

ИСТОЧНИК KP.RU