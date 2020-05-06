В Барнауле создали виртуальную карту по улицам Героев

6 Май 2020 2020-05-06T11:28:50+03:00

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К 75-летию Победы в столице Алтайского края появилась on-line экскурсия по Барнаулу, которая показывает уголки города, связанные с Великой Отечественной войной. Наши земляки отважно сражались за Родину и отличились во многих битвах. Память об их подвигах увековечена в названиях улиц, в памятниках, на мемориальных досках и в бюстах.

Проект «Герои среди нас», разработанный при поддержке РЖД, помогает виртуально пройтись по барнаульским улицам имени героев войны. Здесь же можно прочитать о подвигах этих людей. О том, где находится тот или иной памятник, на каком доме висит мемориальная доска и кому она посвящена. Отдельно рассказывается о Мемориале Славы, истории его создания и тех именах, что высечены на нем.

Главной точкой отправки алтайских солдат и военных грузов на фронт стал железнодорожный вокзал Барнаула. Отдельная глава посвящена истории наших железнодорожников в годы войны и мемориальным памятникам на территории локомотивного депо Барнаула.

Читателям также рассказывается и о барнаульских парках, скверах, аллеях, прославляющих подвиг советского народа в победе над фашизмом.

Эта виртуальная экскурсия станет хорошим наглядным пособием для учителей и родителей, которые смогут в условиях самоизоляции и дистанционного обучения показать ребятам такие памятные места в Барнауле и вместе вспомнить о том, как Алтайский край помогал приближать День Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU