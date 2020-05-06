Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 6 мая 2020 года составило 110
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле по состоянию на 6 мая 2020 года выросло до 110 человек.
По данным оперативного штаба Алтайского края за прошедшие сутки выздоровели еще два человека. Однако число зараженных пока превышает положительную статистику – выявлено еще 33 новых случая. Расширилась и география: COVID-19 выявили у трех жителей Ребрихинского и двух жителей Благовещенского районов.
Тем временем на коронавирусную инфекцию в крае обследовано уже более 35 тысяч человек. Под медицинским остаются 4273 человека. Снято с учета 8743 жителей региона.
Самое больше количество инфицированных – в Змеиногорском районе – 228 человек. Из них непосредственно в районе – 199, а 29 – в городе. В Барнауле 175 случаев. Остальные в других городах и районах края.
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По информации минздрава, из общего числа заболевших 56 случаев – завозные, только два из-за рубежа. 430 случаев – это контактные лица с ранее инфицированными (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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