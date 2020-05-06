Мужчина на спор поджег новую знакомую

6 Май 2020 2020-05-06T08:32:06+03:00

Потерпевшая до последнего думала, что разум победит над пьяным бредом ее нового знакомого Фото: Анна СЕМИНА

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42-летний житель Республики Алтай на спор заживо поджег новую знакомую. Потерпевшая госпитализирована.

Сигнал в полицию поступил от медицинских работников республиканской больницы. Они рассказали, что к ним с ожогами лица и тела была доставлена жительница Горно-Алтайска. Она пояснила, что повреждения ей причинил новый знакомый во время совместного застолья.

- Полицейские задержали 42-летнего мужчину и доставили его для разбирательства в отделение. Там выяснилось, что он познакомился с девушкой на сборе черемши, после чего пригласил ее к себе в гости, чтобы отметить встречу, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Алтай.

Уже во время застолья мужчина поспорил с приятельницей, что сможет облить её бензином и поджечь. Отчего-то женщина подумала, что здравый смысл возьмет вверх, над алкогольными причудами и не поверила ему. И зря. Хозяин дома принес бутылку с бензином, облил гостью и поджег.

- Когда потерпевшую охватило пламя, подозреваемый помог ей добежать до бани, где они потушили огонь. После чего, женщина обратилась за медицинской помощью, - добавляют в полиции.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливается степень тяжести нанесенного вреда здоровью женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU