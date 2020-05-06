Более 800 пенсионеров и инвалидов получили помощь от волонтеров
Волонтерский штаб взаимопомощи по данным на 5 мая обработал боле 800 заявок от пожилых и маломобильных жителей Барнаула.
Чаще всего они просят приобрести продукты питания, лекарства и товары первой необходимости. Подать заявку модно по телефону «горячей» линии: 8 (800) 200-34-11. При этом стоит обратить внимание: все приобретается за счет самих граждан. Волонтеры лишь осуществляют доставку, подчеркивают в администрации города.
Чтобы не попасть в неловкую ситуацию или не стать жертвой мошенников, в ОНФ напоминают, как можно узнать настоящего волонтера:
- он приходит исключительно после того, как вы оставляете заявку, и ни в каких других случаях,
- при себе у него есть специальный бейдж и паспорт гражданина Российской Федерации,
- на бейдже волонтера указан номер 8(499)397-79-16. Позвонив по этому номеру или по телефону в Барнауле 8(3852)36-80-73, вы можете подтвердить личность волонтера. Если есть какие-то сомнения, то вы можете назвать оператору фамилию, имя и отчество волонтера, он проверит его по базе;
- у волонтера должна быть одноразовая маска, перчатки и антисептик,
- он не должен входить в дом,
- волонтер должен знать номер вашей заявки, его он называет в начале общения,
Кстати, все желающие все еще могут стать волонтерами. Для этого следует подать заявку на сайте проекта #МЫВМЕСТЕ.
ИСТОЧНИК KP.RU