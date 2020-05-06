2020-05-06T05:22:41+03:00
Происшествия

Жительницу Барнаула развели на телят

Она лишилась 45 тысяч рублей
Анна СЕМИНА
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Девушка перевела на счет мошенника 45 тысяч рублейДевушка перевела на счет мошенника 45 тысяч рублейФото: Анна СЕМИНА
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21-летняя жительница Барнаула попалась на уловку аферистов, когда пыталась приобрести телят.

Потерпевшая обратилась с заявлением в отдел полиции по Индустриальному району. Девушка рассказала, что намеревалась купить отцу, проживающему в деревне, семь телят и даже нашла подходящее объявление на интернет-сайте, но как оказалось, оно было липовое.

- Она связалась с продавцом скота, обговорила с ним условия доставки животных и перевела на указанный банковский счет 45 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Однако после того, как сумма ушла, продавец отключил телефон и больше на связь не выходил. Объявление с сайта также было удалено. Девушка поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась за помощью в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

ИСТОЧНИК KP.RU

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