2020-05-06T04:46:35+03:00
Общество

В Барнауле установили мемориальную доску в честь тружеников тыла

Ее также изготовили в краевой столице
Анна СЕМИНА
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Мемориальную доску установили на территории Алтайского завода агрегатовМемориальную доску установили на территории Алтайского завода агрегатовФото: пресс-службы администрации Барнаула
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В преддверии юбилея Великой Победы в Барнауле открыли мемориальную доску в честь тружеников военных лет. Ее установили на территории Алтайского завода агрегатов.

История самого завода начинается в 1907 году. В 40-е в его цехах установили эвакуированное из Днепродзержинска оборудование и начали производить оборонную продукцию. До этого же предприятие работало на местные нужды – выпускало котлы, радиаторы, трубы.

Во время войны завод стал выпускать корпусы снарядов из сталистого чугуна.

- 140 сотрудников завода впоследствии были награждены, в том числе и медалью «Труженик тыла», - сообщают в городской мэрии.

Сегодня в Барнауле проживает 34 ветерана, внесших неоценимый вклад в общую Победу. Память о всех тружениках тех страшных лет теперь увековечена на мемориальной доске. Ее отлили тут же, на заводе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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