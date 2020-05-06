Барнаулец обокрал магазин спортивной одежды

6 Май 2020 2020-05-06T04:36:42+03:00

Полицейские установили, что подозреваемый ранее был судим за кражу Фото: pixabay.com

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Полицейские Барнаула задержали мужчину, которого подозревают в краже из магазина спортивной одежды.

Заявление поступило от работника отдела спортивной одежды, который располагается в крупном торговом центре краевой столицы. Он рассказал, что к ним заходил покупатель, после которого обнаружилась пропажа вещей.

- Просмотрев записи с камер наблюдения, сотрудники торговой точки увидели, как некий мужчина прячет две пары мужских брюк, мужской джемпер и ветровку – после чего быстро уходит. Ущерб магазину составил 14 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Изучив запись, полицейские смогли установить личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался местный 42-летний житель. У мужчины уже были проблемы с законом, связанные с аналогичным преступлением. Украденные вещи изъять не удалось, так как он успел их перепродать неизвестным лицам.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU