Барнаулец обокрал магазин спортивной одежды
Полицейские Барнаула задержали мужчину, которого подозревают в краже из магазина спортивной одежды.
Заявление поступило от работника отдела спортивной одежды, который располагается в крупном торговом центре краевой столицы. Он рассказал, что к ним заходил покупатель, после которого обнаружилась пропажа вещей.
- Просмотрев записи с камер наблюдения, сотрудники торговой точки увидели, как некий мужчина прячет две пары мужских брюк, мужской джемпер и ветровку – после чего быстро уходит. Ущерб магазину составил 14 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.
Изучив запись, полицейские смогли установить личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался местный 42-летний житель. У мужчины уже были проблемы с законом, связанные с аналогичным преступлением. Украденные вещи изъять не удалось, так как он успел их перепродать неизвестным лицам.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU