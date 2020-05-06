2020-05-06T04:11:35+03:00
Общество

В Рубцовске начинается весенняя опрессовка

При этом горячую воду отключать не будут
Анна СЕМИНА
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Опрессовка в Рубцовске пройдет с 6 по 15 маяОпрессовка в Рубцовске пройдет с 6 по 15 маяФото: Анна СЕМИНА
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Со среды, 6 мая, в Рубцовске начинаются гидравлические испытания тепловых сетей. Помимо этого на прочность и герметичность проверят трубопроводы отопления.

- Гидравлические испытания на прочность и плотность — первый этап подготовки теплосетевого комплекса города уже к следующему отопительному периоду, - отмечают в Сибирской генерирующей компании.

Как это происходит? Специалисты компании повышают давление в коммуникациях на 1,25 атмосферы от рабочего, а затем понижают до нормы. Таким образом удается вычислить слабые места. С 6 по 8 мая опрессовка сетей пройдет в южной части Рубцовска, а с 12 по 15 – в северной части. Контур Западного поселка проверят в эти же сроки. Стоит отметить, что отключения горячей воды не подразумевается.

До начала испытаний управляющие компании и собственники частных домов, в которых присутствует центрального отопление, должны были отключить калориферы, бойлеры, отопительные систем. Это требуется для безопасности, чтобы в случае порыва не затопить подвалы. В противном случае также может быть повреждена внутридомовая система коммуникаций и оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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