2020-05-06T03:50:57+03:00
Общество

Рубцовчане устроили давку на магазинной распродаже

Они повелись на скидки в 50%
Анна СЕМИНА
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Магазин одежды устроил распродажу под предлогом закрытия торговой точкиМагазин одежды устроил распродажу под предлогом закрытия торговой точкиФото: Олег УКЛАДОВ
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Жители Рубцовска несмотря на ограничительные мероприятия и требования повсеместно соблюдать социальную дистанцию, наплевали на правила и устроили давку во время распродажи в магазине одежды.

Судя по сообщениям, владельцы решили прикрыть торговую точку, объявили о распродаже товара с привлекательными скидками в 50% и реакция потребителей не заставила себя ждать. Накануне в торговый центр «Эврика» единовременно пришли несколько десятков человек. Кто-то все же был в масках, многие без них и, конечно же, ни о какой дистанции речи не было. Фотография с места распродажи, опубликованная на странице сообщества bespredelrubtsovska, подтверждает это. Причем, по некоторым данным закрыться в разгар пандемии решил только этот отдел. Остальные филиалы также закрыты до особого распоряжения.

bespredelrubtsovskabespredelrubtsovska
"Самоизоляция"... в Эврике...
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Многие горожане в сети были возмущены произошедшим, а кто-то отнесся к ситуации с юмором:

- «У всех в миг вещи износились...», «Месячный план сделают за день», «А то вдруг в больницу, а они без трусов», – пишут комментаторы.

Напомним, согласно последним данным оперативного штаба Алтайского края, в Рубцовске официально подтверждены 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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