2020-05-05T13:29:45+03:00
Происшествия

Глава Барнаула проверил ход паводка в микрорайоне Затон

Мониторинг обстановки ведется ежедневно
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Мониторинг обстановки ведется ежедневноМониторинг обстановки ведется ежедневноФото: пресс-службы администрации Барнаула
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Глава Барнаула Вячеслав Франк посетил микрорайон Затон для оценки паводковой обстановки. По данным на 5 мая, уровень воды в Оби поднялся до 491 см над нулем водомерного поста, до критической отметки осталось около 70 см. Ранее из-за подтопления на дороге на остров Шубинский перекрыли проезд.

Как пишет пресс-центр горадминистрации, мониторинг уровня воды ведется ежедневно по два раза.

- В течение нескольких дней наблюдался прирост воды в реках Бия и Катунь на территории Республики Алтай. Причем прирост был значительный, в сутки по 20-30 см. Эта вода сейчас приходит к нам. На 5 мая уровень воды в Оби прибавил 16 см. Критическая отметка, при которой вводится режим повышенной готовности в микрорайоне Затон - 560 см. Однако в настоящее время идет спад уровня воды в Бии и Катуни, надеемся, что через 2-3 дня вода начнет убывать и у нас, - подчеркнул Вячеслав Франк.

Также глава добавил, что микрорайон готов к прохождению весеннего паводка. Все необходимые меры предприняты: заключены контракты на случай, если понадобится эвакуация населения, подготовлены пункты размещения и так далее.

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ообщение об этом опубликовано на официальном сайте города (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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