Алтайский край получит 15,4 млн рублей на поддержку бизнеса

5 Май 2020 2020-05-05T11:58:15+03:00

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Более 15 млн рублей выделено Алтайскому краю на неотложную поддержку малого и среднего бизнеса. Такие меры были предприняты в связи с тяжелой обстановкой по коронавирусу.

Согласно документу, опубликованному на сайте российского правительства, субсидия направлена для «микрофинансовых государственных и гарантийных организаций». В нашем регионе гарантийной организацией является «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства».

В документе также установлен срок заключения соглашений, по которым регионы РФ получат субсидии: не более 30 рабочих дней со дня вступления в силу распоряжения. Документ подписан 30 апреля.

Напомним, многие предприятия в крае столкнулись с проблемами «простоя» из-за нерабочих дней, которые растянулись на полтора месяца. В список непрерывно работающих, по указу губернатора Виктора Томенко, вошли 54 организации. На прошлой неделе глава региона немного ослабил эти ограничения, позволив работать еще некоторым компаниям, например, парикмахерским, но с соблюдением особых условий.

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ИСТОЧНИК KP.RU