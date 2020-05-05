В Барнауле упавшее во время шторма дерево напугало мать с ребенком
Вечером 4 мая в Барнауле из-за сильного ветра упало дерево. Как сообщает «Инцидент Барнаул», махина едва не придавила маму с ребенком.
О происшествии у школ №51 женщина сообщила в соцсетях.
- Слава богу отделались лёгким испугом, сломался только зонтик. Свидетелей данного инцидента не было. Куда можно обратиться?, - написала она.
Многие комментаторы отметили, что в городе давно пора спилить все тополя, переросшие даже многоэтажки.
- Старые деревья представляют опасность для людей и для имущества, - считает Антон Змеев.
- В администрацию города звоните, спрашиваете, чья территория и кто должен следить за своевременной обрезкой деревьев, - посоветовала Анастасия Милосавльевич.
Напомним, по 5 мая в Алтайском крае действует штормовое предупреждение. На большей части территории региона сохранится высокая (четвертый класс горимости) и чрезвычайная пожароопасность (пятый класс горимости).
ИСТОЧНИК KP.RU