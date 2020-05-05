2020-05-05T09:38:04+03:00
Происшествия

В Барнауле упавшее во время шторма дерево напугало мать с ребенком

Трагедии не произошло из-за забора
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Многие комментаторы отметили, что в городе давно пора спилить все тополяМногие комментаторы отметили, что в городе давно пора спилить все тополяФото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Вечером 4 мая в Барнауле из-за сильного ветра упало дерево. Как сообщает «Инцидент Барнаул», махина едва не придавила маму с ребенком.

О происшествии у школ №51 женщина сообщила в соцсетях.

- Слава богу отделались лёгким испугом, сломался только зонтик. Свидетелей данного инцидента не было. Куда можно обратиться?, - написала она.

Многие комментаторы отметили, что в городе давно пора спилить все тополя, переросшие даже многоэтажки.

- Старые деревья представляют опасность для людей и для имущества, - считает Антон Змеев.

- В администрацию города звоните, спрашиваете, чья территория и кто должен следить за своевременной обрезкой деревьев, - посоветовала Анастасия Милосавльевич.

Напомним, по 5 мая в Алтайском крае действует штормовое предупреждение. На большей части территории региона сохранится высокая (четвертый класс горимости) и чрезвычайная пожароопасность (пятый класс горимости).

ИСТОЧНИК KP.RU

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