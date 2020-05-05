2020-05-05T08:53:40+03:00
Коронавирус Covid-19

22 жителей Алтайского края, прилетевших из Берлина, отправили на карантин

Они прибыли рейсом «Берлин-Казань-Новосибирск»
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Всем прибывшим выдали предписания о соблюдении двухнедельной самоизоляцииВсем прибывшим выдали предписания о соблюдении двухнедельной самоизоляцииФото: Олег УКЛАДОВ
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5 мая в Новосибирске приземлился самолет из Берлина. На борту авиасудна находились и 22 жителя Алтайского края, которых уже транспортировали в родной регион.

Как сообщили в региональном Оперштабе по коронавирусу, как только все пассажиры рейса прошли эпидемиологические мероприятия в аэропорту, их погрузили в специальный транспорт и доставили до места временного пребывания. Доставку наших граждан из соседнего региона организовало правительство Алтайского края.

- 13 человек пройдут самоизоляцию в домашних условиях, остальные 9 человек помещены в обсерваторе, который действует на базе санатория «Сосновый бор», расположенный в Первомайском районе, - говорится в сообщении штаба.

Всем прибывшим выдали предписания о соблюдении двухнедельной самоизоляции. Контролировать режим будут сотрудники полиции.

Напомним, в регионе зафиксировано уже 555 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, 5 мая подтвердили третий случай смерти пациента с инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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