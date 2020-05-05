2020-05-05T06:50:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Республике Алтай, последние новости на 5 мая 2020: введен масочный режим

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Республике Алтай на 5 мая 2020 года
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Поделиться:
В регионе вводится обязательный масочный режимВ регионе вводится обязательный масочный режимФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Коронавирус в Республике Алтай, последние новости на 5 мая 2020 года: по указу регионального правительства вводится обязательный масочный режим. Накануне в республике выявили новый случай заражения инфекцией.

- Распоряжением Правительства Республики Алтай в регионе введён масочный режим при нахождении во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси, а также при посещении аптек, магазинов, автовокзалов, аэропортов, остановок всех видов транспорта, органов власти, мест общего пользования, - сообщили в региональном Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

4 мая наличие вируса подтвердили у 39-летней жительницы Горно-Алтайска. У неё наблюдались осложнения ОРВИ. Сейчас специалисты пытаются установить всех контактных лиц и обследовать их. Всего в регионе официально подтверждено 38 случаев заболевания: 11 – в Горно-Алтайске, 10 – в Турочакском районе, семь – в Онгудайском районе, шесть – в Усть-Коксинском районе, по два – в Майминском и в Шебалинском районах. Под меднаблюдением находятся 473 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 5 мая 2020: 82 пациента выздоровели

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Барнауле на 5 апреля 2020 года, самые важные события (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» в Алтайском крае поддержал детские онлайн-конкурсы о войне
Коронавирус в Республике Алтай, последние новости на 5 мая 2020: введен масочный режим
Барнаульские пожарные спасли двух человек из горящей квартиры
В Бельмесево начали укладывать горячий асфальтобетон
В Затоне перекрыли дорогу из-за подъема воды в Оби
Алтайские семьи получат гуманитарную помощь
На Алтае высадили почти два миллиона сосен
Почти две тысячи человек въехали в Алтайский край из других регионов
Пришлось выбегать из салона: в Барнауле задымилась маршрутка
«Эвалар» продолжает работу по распоряжению Минпромторга
На Алтае увеличили число патрулей на майские праздники
Коронавирус в Республике Алтай, последние новости на 3 мая 2020: прирост зараженных остановился
Барнаульцы пожаловались на опасный клен
Барнаулец лишил жильцов дома интернета, срезав кабель
В Барнауле вновь продезинфицируют улицы
Большинство пожаров в Алтайском крае происходит из-за сжигания травы