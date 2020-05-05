Коронавирус в Республике Алтай, последние новости на 5 мая 2020: введен масочный режим

5 Май 2020 2020-05-05T06:50:45+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Республике Алтай на 5 мая 2020 года

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Коронавирус в Республике Алтай, последние новости на 5 мая 2020 года: по указу регионального правительства вводится обязательный масочный режим. Накануне в республике выявили новый случай заражения инфекцией.

- Распоряжением Правительства Республики Алтай в регионе введён масочный режим при нахождении во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси, а также при посещении аптек, магазинов, автовокзалов, аэропортов, остановок всех видов транспорта, органов власти, мест общего пользования, - сообщили в региональном Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

4 мая наличие вируса подтвердили у 39-летней жительницы Горно-Алтайска. У неё наблюдались осложнения ОРВИ. Сейчас специалисты пытаются установить всех контактных лиц и обследовать их. Всего в регионе официально подтверждено 38 случаев заболевания: 11 – в Горно-Алтайске, 10 – в Турочакском районе, семь – в Онгудайском районе, шесть – в Усть-Коксинском районе, по два – в Майминском и в Шебалинском районах. Под меднаблюдением находятся 473 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU