Барнаульские пожарные спасли двух человек из горящей квартиры

5 Май 2020 2020-05-05T06:19:54+03:00

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Вчера, 4 мая, в Барнауле спасатели предотвратили трагедию. Из горящей девятиэтажки на улице Чеглецова были спасены два человека.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, когда пожарные прибыли на место, на седьмом этаже уже было сильное задымление. Дым распространялся на квартиры, расположенные выше.

- На балконе задымленной квартиры находились два человека, которые не смогли открыть входную дверь и своевременно покинуть помещение. Бойцы 3 пожарно-спасательной части немедленно направились на спасение заблокированных жителей. Соседи, тем временем, смогли снаружи открыть дверь в задымленную квартиру, но из-за едкого дыма не попали внутрь помещения. Звеном газодымозащитной служб были спасены два человека, в том числе один ребенок, - рассказал Сергей Греков, руководивший тушением пожара.

В результате пожара, который, вероятно, произошел из-за неосторожного обращения с огнем, были повреждены мебель и вещи на общей площади 10 квадратных метров. В тушении участвовали 11 человек личного состава и три единицы пожарной и специальной техники МЧС России.

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ИСТОЧНИК KP.RU