В Бельмесево начали укладывать горячий асфальтобетон

4 Май 2020 2020-05-04T14:55:15+03:00

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Под Барнаулом начали укладывать нижний пористый слой горячего асфальтобетона. Дорогу делают на улице Молодежная в пригородном поселке Бельмесево.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Уже проведено фрезерование поврежденного слоя асфальта на локальных участках, а также устройство основания дороги из щебня.

- Общая площадь капремонта по улице Молодежной в границах улиц Мостовой и Нагорной составит боле 8 тыс. кв.м. Запланированы такие виды работ как фрезерование, устройство щебеночного основания, асфальтобетонное покрытие, укрепление обочин щебнем, - сообщает мэрия.

Водителей просят быть внимательными и осторожными на участке ремонта, по возможности заранее планировать пути объезда.

В Барнауле в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проведут работы на 35 улицах. На 31 участке дорог будут выполнятся ремонтные работы, продолжится реконструкция улицы Попова, начнется строительство дороги на улице Сиреневая между Взлетной и Балтийской, планируется приступить к реконструкции моста по ул.Мамонтова в с.Власиха и строительству дороги по проезду Северному Власихинскому. В настоящее время работы выполняются на 13 объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU