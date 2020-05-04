В Затоне перекрыли дорогу из-за подъема воды в Оби

4 Май 2020 2020-05-04T12:09:53+03:00

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В барнаульском Затоне перекрыли дорогу из-за подъема воды в реке Обь. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте города в понедельник, 4 мая.

Сообщается, что сейчас уровень воды в реке составляет составляет 475 сантиметров над нулем водомерного столба. До критической отметки остается еще примерно полметра (она составляет 541 сантиметр)

- Из-за этого ограничено движение транспорта по автомобильной дороге, ведущей на остров Шубинский в микрорайоне Затон, - пишет мэрия.

Установлены дорожный знак «Въезд запрещен» и ограждающие конструкции на проезжей части. Движение транспорта осуществляется по понтонному мосту. Водителей просят быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут.

Ранее синоптики предупреждали о начале второй волны паводка. В этом году она может начаться в середине мая, а не конце месяца, как это случается обычно.

ИСТОЧНИК KP.RU