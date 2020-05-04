2020-05-04T08:25:51+03:00
Общество

Алтайские семьи получат гуманитарную помощь

Ее собирает краевое отделение Российского детского фонда
Иван ОЛЕКСЮК
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Правительство регионаПравительство регионаФото: Олег УКЛАДОВ
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Алтайские семьи, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации из-за ограничений связанных с распространением коронавируса, получат гуманитарную помощь. Ее собирает краевое отделение Российского детского фонда.

Предпринимателей просят поддержать подопечных. Все собранные деньги пойдут на покупку продуктов и товаров первой необходимости для наиболее пострадавших семей.

- Просим предпринимателей выделить часть производимой продукции для формирования гуманитарной помощи. В это непростое время в особенно трудном положении оказались многодетные и малообеспеченные семьи, в которых родители потеряли работу, не хватает денег на самое необходимое, - говорит председатель Алтайского краевого отделения Российского детского фонда Оксана Овчинникова.

Реквизиты по которым можно оказать финансовую помощь публикует официальный сайт региона:

Алтайское краевое отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд»

ИНН 2225018635;

КПП 222501001;

БИК 040173604;

р/с 40703810002140010252;

к/с 30101810200000000604.

Алтайское отделение №8644 ПАО Сбербанк г. Барнаул (при перечислении необходимо сделать пометку: «Коронавирус. Помощь»).

Пожертвования от частных лиц можно сделать на номер +7-983-393-83-84.

ИСТОЧНИК KP.RU

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