Алтайские семьи получат гуманитарную помощь
Алтайские семьи, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации из-за ограничений связанных с распространением коронавируса, получат гуманитарную помощь. Ее собирает краевое отделение Российского детского фонда.
Предпринимателей просят поддержать подопечных. Все собранные деньги пойдут на покупку продуктов и товаров первой необходимости для наиболее пострадавших семей.
- Просим предпринимателей выделить часть производимой продукции для формирования гуманитарной помощи. В это непростое время в особенно трудном положении оказались многодетные и малообеспеченные семьи, в которых родители потеряли работу, не хватает денег на самое необходимое, - говорит председатель Алтайского краевого отделения Российского детского фонда Оксана Овчинникова.
Реквизиты по которым можно оказать финансовую помощь публикует официальный сайт региона:
Алтайское краевое отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд»
ИНН 2225018635;
КПП 222501001;
БИК 040173604;
р/с 40703810002140010252;
к/с 30101810200000000604.
Алтайское отделение №8644 ПАО Сбербанк г. Барнаул (при перечислении необходимо сделать пометку: «Коронавирус. Помощь»).
Пожертвования от частных лиц можно сделать на номер +7-983-393-83-84.
ИСТОЧНИК KP.RU