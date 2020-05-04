На Алтае высадили почти два миллиона сосен

4 Май 2020 2020-05-04T06:49:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Сажать деревья полезно не только для души, но и для окружающей среды. В регионе высадили почти 2 млн сосен по проекту «Сад памяти», он начался 15 апреля.

Деревья распределили по площади 547 гектаров. Например, в Ракитовском лесничестве высадили 72 тыс. сеянцев сосны обыкновенной на площади 16 гектаров. С задачей справились 25 человек.

- Поддержали международную акцию и в Немецком национальном районе. «Сад памяти» заложили вблизи села Подсосново, где лесники и местные жители высадили 10 тыс. саженцев, - сообщает Минприроды.

Присоединиться к акции «Сад памяти» можете и вы. Для этого нужно посадить на своем участке молодое деревце в честь героя войны и поделиться доброй историей в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома. Чтобы получить почетный сертификат участника проекта, нужно сфотографировать дерево и отметить точку высадки на сайте.

На сайте Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края опубликованы рекомендации по самостоятельной посадке деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU