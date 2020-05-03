2020-05-03T13:55:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Почти две тысячи человек въехали в Алтайский край из других регионов

Им выдали уведомления о необходимости изолироваться
Иван ОЛЕКСЮК
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Жителей просят проявить ответственность и оставаться дома.Жителей просят проявить ответственность и оставаться дома.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Почти две тысячи человек приехали в Алтайский край из других регионов с начала мая. Им всем выдали уведомление Роспотребнадзора о необходимости обеспечить самоизоляцию на 14 дней.

В регионе с 1 мая установили контрольно-пропускные пункты, чтобы ограничить приезд туристов, а также минимизировать риски появления новых очагов коронавирусной инфекции. Там дежурят специалисты Роспотребнадзора, ГИБДД и Росгвардии.

По состоянию на 3 мая 2020 в регионе зафиксировано почти 500 заболевших. Почти треть из них приходится на Змеиногорский район, где на Корболихинском руднике произошла вспышка коронавируса. Следом идут Барнаул – 151 случай, Бийск – 43 заражения.

Как сообщает региональный оперштаб, в Алтайском крае снизилась динамика прироста заболевших короновирусной инфекцией, и увеличилось число выздоровевших пациентов. Жителей просят проявить ответственность и оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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