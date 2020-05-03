Пришлось выбегать из салона: в Барнауле задымилась маршрутка

3 Май 2020 2020-05-03T11:56:10+03:00

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В Барнауле на ходу задымилась маршрутка – дым валил так, как будто транспортное средство горело, но открытого пламени видно не было – в социальных сетях очевидцы опубликовали видео.

- Походу, двигатель в разнос пошел, - комментирует автор записи, опубликованной в сообществе «Барнаул 22».

Все произошло в воскресенье, 3 марта, на улице Балтийской в районе базара. Людям пришлось выбегать из салона, по предварительной информации, никто не пострадал.

Не исключено, что причиной стала поломка двигателя. Напомним, ранее перевозчики неоднократно жаловались на износ транспорта. После этого власти даже разрешили подняться стоимость проезда, но объективно заметного улучшения подвижного состава в городе - не произошло.

Жители постоянно обращают внимание властей на жуткое техническое состояние транспорта, которое при проверках, похоже, игнорируется. Это несмотря на все существующее классы по экологичности.

ИСТОЧНИК KP.RU