«Эвалар» продолжает работу по распоряжению Минпромторга

3 Май 2020 2020-05-03T10:13:19+03:00

На предприятии выявили коронавирус у десяти человек

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«Эвалар» продолжает работу после обнаружения коронавируса у десяти сотрудников, согласно распоряжению Минпромторга. Предприятие относится к жизнеобеспечивающим и должно гарантировать бесперебойное производство.

- Основные мощности нашего предприятия сейчас ориентированы на поставку антисептиков и лекарственных препаратов первичного спроса, включая противовирусные средства. Все это накладывает на нас дополнительную ответственность в части сохранения жизнеспособности производства и защиты здоровья сотрудников. Предприятие продолжило работу и в праздники, несмотря на ужесточение карантинных мер. В силу специфики своей деятельности и в отличие от иных секторов экономики «Эвалар» ввел постоянное тестирование сотрудников поэтому информация о всех фактах оперативно поступает в Роспотребнадзор, - заявила генеральный директор холдинговой компании «Эвалар» Лариса Прокопьева.

Как сообщил исполнительный директор ЗАО «Эвалар» Владимир Хлунов, на предприятии изначально были внедрены строгие протоколы противоэпидемических мероприятий. Речь идет о системе обеззараживания воздуха, стерильной одежде для персонала и устройства по распылению дезинфицирующих составов.

Кроме того, часть сотрудников перевели на удаленную работу. Чтобы сократить контакты внутри предприятия, часть сотрудников отправили в оплачиваемые отпуска до 18 мая. Сейчас работают только цеха по выпуску антисептиков, противовирусных препаратов и витаминов.

- Для работающих сотрудников ужесточен входной медицинский контроль с применением точечного тестирования на COVID-19, - сказал Хлунов.

Первой положительный тест выявили у одной из сотрудниц. У нее подтвердилась бессимптомная форма коронавируса. После выявления круга контактов десятки работников прошли тестирование за счет компании. В большинстве случаев результаты отрицательные, у десяти выявлена бессимптомная форма коронавируса. Эти сотрудники находятся на карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU