На Алтае увеличили число патрулей на майские праздники
На майских праздниках в Алтайском крае удвоили число полицейских, дежурящих на улицах. Задействовано больше 700 сотрудников. Они следят за порядком и соблюдением режима самоизоляции.
Кстати, люди давно перестали сидеть дома – по данным Яндекс-сервиса «Самоизоляция» индекс составляет 2,9 – на улицах много людей. По сути, штраф грозит только тем, у кого есть предписание сидеть дома, для остальных это добровольно.
Еще одна зона ответственности стражей порядка - пресечение нарушений пожарной безопасности. В Алтайском крае каждый день проводят рейды.
- Сотрудники полиции участвуют совместно с МЧС. Они пресекают нарушения, связанные с использованием открытого огня, и проводят профилактическую и разъяснительную работу. Особое внимание полицейские уделяют садоводческим товариществам, в том числе заброшенным и непосещаемым в плане обеспечения противопожарной безопасности и профилактики краж, - сообщает ГУ МВД по краю.
ИСТОЧНИК KP.RU