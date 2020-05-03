2020-05-03T09:25:28+03:00
Общество

На Алтае увеличили число патрулей на майские праздники

На улицах задействовано больше 700 полицейских
Иван ОЛЕКСЮК
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Они следят за порядком и соблюдением режима самоизоляции.Они следят за порядком и соблюдением режима самоизоляции.Фото: Олег УКЛАДОВ
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На майских праздниках в Алтайском крае удвоили число полицейских, дежурящих на улицах. Задействовано больше 700 сотрудников. Они следят за порядком и соблюдением режима самоизоляции.

Кстати, люди давно перестали сидеть дома – по данным Яндекс-сервиса «Самоизоляция» индекс составляет 2,9 – на улицах много людей. По сути, штраф грозит только тем, у кого есть предписание сидеть дома, для остальных это добровольно.

Еще одна зона ответственности стражей порядка - пресечение нарушений пожарной безопасности. В Алтайском крае каждый день проводят рейды.

- Сотрудники полиции участвуют совместно с МЧС. Они пресекают нарушения, связанные с использованием открытого огня, и проводят профилактическую и разъяснительную работу. Особое внимание полицейские уделяют садоводческим товариществам, в том числе заброшенным и непосещаемым в плане обеспечения противопожарной безопасности и профилактики краж, - сообщает ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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