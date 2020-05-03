Коронавирус в Республике Алтай, последние новости на 3 мая 2020: прирост зараженных остановился

3 Май 2020 2020-05-03T07:13:16+03:00

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По последним новостям на 3 мая 2020 в Республике Алтай остановился прирост зараженных коронавирусом. За минувшие сутки не выявлено ни одного нового инфицированного. Накануне специалисты взяли больше 400 проб.

Число заболевших сейчас составляет 36 человек. Большинство из них выявлены в Турочакском районе – десять человек. Девять обнаружено в Горно-Алтайске, семь в Онгудайском районе, шесть в Усть-Коксинском и по два человека заболели в Майминском и в Шебалинском районах.

Такие данные сообщает оперативный штаб по коронавирусу. Всего под медицинским наблюдением на домашнем карантине в регионе находится 401 человек.

- За весь период на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 9063 человека. Два пациента выздоровели. Выписана жительница Онгудайского района, у которой был выявлен первый случай коронавирусной инфекции в регионе. Также сегодня выпишут жительницу Горно-Алтайска – медработника детской поликлиники. Проведённые у них исследования показали отрицательный результат, - сообщает оперштаб.

ИСТОЧНИК KP.RU