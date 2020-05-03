2020-05-03T06:51:55+03:00
Общество

Барнаульцы пожаловались на опасный клен

Дерево может упасть в любой момент
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Скрин публикацииСкрин публикацииФото: со страницы vk.com/incident_22
Изменить размер текста:

Жители Барнаула пожаловались на опасное дерево во дворе дома на Малахова, 11. Сообщение опубликовано в паблике «Инцидент Барнаул».

- Под ним паркуют машины, проходят люди, в том числе и дети. Этой весной оно заметно пошло в наклон, корни уже не в силах держать его. А всё дело в том, что два года назад под этим деревом прорвало горячую воду, и корни были повреждены, - жалуются горожане.

Обращались ли жильцы в управляющую компанию, районную администрацию или Единую дежурную службу города – не уточняется.

- Все правильно, продолжайте фотографировать, ставить машины, гулять под ним и т.д. Может быть, когда-нибудь оно и упадёт, главное, ничего не предпринимайте! Можно, конечно, организовать спил этого дерева, но кому это надо, - иронизируют по поводу возмущения жителей подписчики паблика.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Эвалар» продолжает работу по распоряжению Минпромторга
На Алтае увеличили число патрулей на майские праздники
Коронавирус в Республике Алтай, последние новости на 3 мая 2020: прирост зараженных остановился
Барнаульцы пожаловались на опасный клен
Барнаулец лишил жильцов дома интернета, срезав кабель
В Барнауле вновь продезинфицируют улицы
Большинство пожаров в Алтайском крае происходит из-за сжигания травы
Жители Алтайского края жалуются на грязную воду
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 2 мая 2020 года составило 69
В пригороде Барнаула ремонтируют дорогу на трех участках
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 2 мая 2020 года составило 451
Жительница Барнаула отдала мошеннику более 100 тыс. рублей на спасение сына
Почти полмиллиона рублей выделили на строительство новой школы в Новоалтайске
Число заболевших коронавирусом в Республике Алтай на 2 мая 2020 года составило 36
В барнаульском зоопарке появился на свет еще один муфлон
В Барнауле вместо частного сектора построят новый квартал с высотками
В Бийске умер почетный машиностроитель России Александр Черемисин
В Бийске сотрудник СИЗО заразился коронавирусом
Алтайские полицейские помогли беременной женщине, у которой начались схватки
На Алтае мужчина облил бензином назойливую гостью и угрожал поджечь
В Барнауле открыли пассажирскую навигацию по Оби
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 1 мая 2020 года составило 56
Молодой человек вынес из алтайского магазина коробку с деньгами
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 1 мая 2020: 41 новый случай заражения COVID-19
Алтайский театр драмы устроит онлайн-показ спектакля по пьесе Островского
Жительницу Алтайского края обманули на крупную сумму при покупке детской коляски
Пропавший в апреле барнаулец погиб