Барнаульцы пожаловались на опасный клен

3 Май 2020 2020-05-03T06:51:55+03:00

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Жители Барнаула пожаловались на опасное дерево во дворе дома на Малахова, 11. Сообщение опубликовано в паблике «Инцидент Барнаул».

- Под ним паркуют машины, проходят люди, в том числе и дети. Этой весной оно заметно пошло в наклон, корни уже не в силах держать его. А всё дело в том, что два года назад под этим деревом прорвало горячую воду, и корни были повреждены, - жалуются горожане.

Обращались ли жильцы в управляющую компанию, районную администрацию или Единую дежурную службу города – не уточняется.

- Все правильно, продолжайте фотографировать, ставить машины, гулять под ним и т.д. Может быть, когда-нибудь оно и упадёт, главное, ничего не предпринимайте! Можно, конечно, организовать спил этого дерева, но кому это надо, - иронизируют по поводу возмущения жителей подписчики паблика.

ИСТОЧНИК KP.RU