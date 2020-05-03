Барнаулец лишил жильцов дома интернета, срезав кабель

3 Май 2020 2020-05-03T06:08:02+03:00

Мужчину могут лишить свободы на срок до трех лет. Фото: Олег УКЛАДОВ

Его будут суть за повреждение коммуникаций

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В Барнауле ранее судимый жулик пойдет под суд за повреждение коммуникаций, он срезал 30 метров кабеля, лишив жильцов 13 квартир интернета и телефонной связи. Заявление поступило в отдел полиции по Ленинскому району.

Как сообщает городское управление МВД, 42-летний мужчина залез в подвал, срезал кабель, а затем сдал его на цветмет.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Выяснилось, что мужчина 1978 года рождения ранее уже был судим за кражу, - сообщают полицейские.

Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье о повреждении объектов энергетики, электросвязи и коммунального хозяйства (ч.1 215.2 УК РФ). Максимальное наказание по ней – лишение свободы на срок до трех лет и штраф в полмиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU