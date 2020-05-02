2020-05-02T17:08:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В Барнауле вновь продезинфицируют улицы

Работы пройдут в ночь со 2 на 3 мая
Татьяна ГЕЙНРИХ
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На данный момент всего обработано 114 улиц.На данный момент всего обработано 114 улиц.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле в ночь со 2 на 3 мая пройдет очередная дезинфекция улиц, сообщает городская администрация. Обработают улицы Трактовую, Дальнюю, Новосибирскую, Мамонтова, Радужную, Ленинградскую, Панфиловцую, Сиреневую, Гридасова, А. Петрова, Г. Исакова, малую Малахова, Покровскую, 2-ой Западную, 42 Краснознаменной Бригады, Солнечную Поляну, Шукшина, Кавалерийскую, В.Кащеевой, Монтажников, Арбатскую, Э.Алексеевой, бульвар Медиков, проезд Северный Власихинский, поспект Космонавтов. Начало работ запланировано на 22:00

Администрация Барнаула призывает жителей города ответственно отнестись к мерам предосторожности, проявить сознательность и не выходить из дома в период обработки улиц, по возможности убрать машины с проезжей части.

На данный момент всего обработано 114 улиц, в плане – 171 улица вместе с тротуарами.

Напомним, что дезинфекция улиц проводится по рекомендации Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю для снижения угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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